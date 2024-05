La voix des Belges: quelles sont vos attentes pour le 9 juin? Nous vous avons posé la question

"On parle souvent élection dans le train, Odette?" "Non, ce n'est pas le sujet principal, je ne pense pas."

"Le système politique belge fait en sorte que chaque parti doit lisser ses valeurs et lisser ses engagements pour finalement ne donner qu'un bouilli à la fin", ajoute Bernard.

"Il n'y a pas vraiment de décision quand on voit la réforme fiscale. Peu importe dans quel sens on voulait qu'elle aille, il n'y a rien qui se fait. Parce qu'on doit mettre la droite, la gauche, le nord, le sud, tous ensemble. Et à la fin, ils ont tous des avis différents et on en reste là", dit à son tour Benoît.

À lire aussi Élections 2024: à quoi servent les couleurs des partis politiques?

"Je ne travaillerai pas dans ce domaine jusqu'à 67 ans"

Garder espoir, malgré la désillusion, c'est le défi de Laurie. Cette employée fait le trajet Liège-Bruxelles tous les jours. Ce qui l'inquiète, c'est l'âge de la retraite: "J'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps parce que j'ai traîné un peu dans mes études. Je sais déjà que je serai peut-être pensionnée à 67 ans ou plus, parce qu'il faut 40 ans de carrière. Là, je travaille en puériculture. Je sais que je ne travaillerai pas jusqu'à mes 67 ans en puériculture. Je me demande un peu où ça va finir, comment ça va finir. Est-ce que je ne vais pas finir comme certains pensionnés avec des problèmes de maladie, etc. Qui font qu'au final, on ne profite pas de sa pension."