Un mardi, un parti: pourquoi la N-VA de Bart de Wever doit encore se démarquer

Rares sont ceux qui l'ignorent. La Nieuwe Vlaasme Alliantie (la Nouvelle alliance flamande) ou N-VA, prône l'indépendance de la Flandre. Le fonds de commerce de ce parti, selon notre expert politique Martin Buxant, "est de dire que si la Flandre pouvait agir seule, tout fonctionnerait mieux".



Oui, mais non loin de là et de cette idée, le Vlaams Belang trône et se profile comme un adversaire redoutable pour les élections du 9 juin. "Plus flamand que la N-VA , plus radical que la N-VA", estime notre journal, "le Vlaams Belang n'a pas été abîmé par le pouvoir puisqu'il n'a jamais rien géré." Contrairement au parti de Bart de Wever, au pouvoir depuis cinq années.