Un mardi, un parti: Défi ou la difficulté de se faire une place sur la scène politique

Defi est l'ancien FDF, ainsi rebaptisé depuis 2015. Et son contexte général est compliqué: une guerre des chefs entre l’ancien président Olivier Maingain et l’actuel président François De Smet a éclaté il y a plusieurs semaines sur fond de divergence de vue dans la composition des listes électorales. Des tensions possiblement pénalisantes puisque les électeurs n'entendent pas forcément confier leur suffrage à un parti instable et divisé.

D’ailleurs, selon notre Grand Baromètre Ipsos RTL, 51% des personnes qui ont voté pour Défi en 2019 disent aujourd’hui qu’elles sont hésitantes.