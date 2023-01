Elections communales 2024 - Mark Demesmaeker tête de liste N-VA à Hal pour les communales de 2024

(Belga) L'ex-député européen Mark Demesmaeker, désormais sénateur coopté N-VA, sera la tête de liste du parti nationaliste pour les élections communales d'octobre 2024 à Hal (Brabant flamand), a-t-il indiqué lundi, confirmant des informations de presse.

M. Demesmaeker est conseiller communal à Hal depuis 2007 et y a été échevin durant six ans. La N-VA a terminé à deux reprises, lors des scrutins communaux de 2012 et 2018, comme premier parti de la commune. M. Demesmaeker a affirmé lundi toujours avoir cette ambition. "Nous avons une équipe jeune et soudée, avec expertise et vision. Je vise une progression", a-t-il dit. Il s'est dit convaincu que le changement de législation en Flandre - qui prévoit que le plus grand parti dispose d'un droit d'initiative pour former une coalition communale et que le candidat du plus grand groupe ayant recueilli le plus de voix de préférence devienne bourgmestre - lui offre un solide avantage. "Nous avons de bonnes chances, a-t-il souligné. L'élu nationaliste a affirmé vouloir se concentrer sur des thèmes comme l'urbanisation de Hal et la politique en matière de langue, en évoquant la "francisation de la ville". (Belga)