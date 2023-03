Elections régionales: le projet de décret est prêt depuis quelques semaines

"Le projet de décret relatif aux élections régionales est prêt depuis quelques semaines. Mais un partenaire de la majorité a exprimé la volonté de le coupler avec le décret sur les élections provinciales - qui dépendent du ministre des Pouvoirs locaux, ndlr. Ce texte, lui, prendra encore un certain temps en raison de difficultés avec les cantons et le milieu de la justice", a assuré Elio Di Rupo (PS).

Ce dernier s'inquiétait particulièrement du timing serré pour que soit voté le décret spécial permettant de réformer l'organisation de ces élections, avec notamment la disparition des candidats suppléants. Pour être appliqué, ce texte, dont l'objectif est inscrit dans la Déclaration de politique régionale, doit absolument avoir franchi la barre du parlement au moins un an avant les élections. Or, à ce jour, seul un avant-projet de décret a été approuvé par le gouvernement en décembre dernier.

"Mais il y a des délais imposés si on veut que les nouvelles dispositions entrent en application lors des prochaines élections et il faut avancer. Le décret sur les élections régionales a donc été inscrit à l'ordre du jour du gouvernement de ce jeudi et j'espère trouver le temps d'organiser une réunion ministérielle restreinte dès demain/mardi", a-t-il ajouté.