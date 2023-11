Eli Iserbyt gagne à Troyes et prend la tête du général

La 4e des douze manches de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Troyes, en France, est revenue à Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Il a devancé les Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) et Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) et s'est emparé de la tête du général.

Van der Haar s'est échappé dès le premier des huit tours. Il a été rejoint dans la 5e boucle par Iserbyt, retardé par une crevaison en début de course, qui a insisté et s'est isolé en tête un tour plus loin. Iserbyt a tenu jusqu'à la ligne pour s'imposer avec 10 secondes d'avance sur Van der Haar. Vainqueur samedi du Superprestige à Merksplas, Nieuwenhuis a pris la troisième place à 1:29.

Gerben Kuypers (Circus-Reuz -Technord) s'est classé quatrième à 1:41, devant le Néerlandais Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), cinquième à 1:52.