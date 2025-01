Formation fédérale: fin des négociations difficile, Georges-Louis Bouchez bloquerait l'accord

Après 52 heures de conclave et de réunion avec l'ensemble des présidents de partis entre le formation et chacun des présidents de la coalition, toujours pas de fumée blanche. La supernote socio-économique sur la pension, l'emploi ou la fiscalité, crispe toujours.

En cas de succès des négociations, il pourra annoncer un accord. En cas d'accord, suivront les congrès de participation des partis ce week-end, puis la désignation des ministres et les nominations par le Roi. Tout pourrait alors être prêt soit pour lundi, jour de sommet européen, ou pour mardi, le jour où le roi formulera ses voeux aux forces vives de la nation. Bart De Wever pourrait alors prononcer son premier discours en tant que Premier ministre.

L'objectif des principaux négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V est donc d'aboutir à un accord de gouvernement d'ici à l'audience de Bart De Wever prévue normalement à 18h au Palais ce vendredi. "L'heure du rendez-vous n'est pas encore officielle. Mais compte tenu de ce que l'on sait de l'état d'avancement des travaux à l'École royale militaire, il semble bien qu'il faille davantage compter sur la fin de journée, fin d'après-midi. Pour l'instant, il y a un rendez-vous provisoire aux alentours de 18h", a indiqué notre journaliste Mathieu Col en direct dans le RTL info 13H.

13h43

"Ça passe ou ça casse"

"Ça passe ou ça casse". Le formateur Bart De Wever et les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V étaient toujours en réunion ce vendredi sur le coup de midi pour s'accorder sur la supernote socio-économique. Aucun panache de fumée blanche ne s'élevait de l'École royale militaire, où ils tentent depuis mercredi de boucler les discussions en vue de former un gouvernement fédéral.

D'après nos informations, il y a encore de vives tensions sur la fiscalité et Vooruit est sous pression. "Pour le moment, toujours pas de fumée blanche dans ce conclave, les discussions continuent", a confirmé notre journaliste Loïc Parmentier, en direct dans le RTL info 13H.