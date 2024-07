Gaia mène campagne contre le broyage et le gazage des poussins

L'association de défense des animaux Gaia était présente mardi à Bruxelles, sur la place de la Monnaie, pour inviter les citoyens et citoyennes à s'opposer aux pratiques de gazage et de broyage des poussins, au travers d'une "audio-pétition".

En Flandre, où la majorité des producteurs d'œufs sont actifs, le gazage et le broyage de poussins vivants sont encore autorisés. Les mêmes règles valent également à Bruxelles, bien qu'aucun couvoir n'y soit implanté. En Wallonie, le gazage reste autorisé, malgré l'absence de couvoir sur son territoire.

Comme ils ne pondent pas, les poussins mâles peuvent en effet être considérés comme inutiles par l'industrie des œufs. Quelques heures après leur naissance, ils sont donc soit gazés, soit jetés vivants dans une broyeuse, selon Gaia. En Belgique, 65.000 poussins sont ainsi tués chaque jour, soit 24 millions par an, calcule l'association.

Or, des alternatives à ces pratiques existent, avance Gaia. La technique de l'ovosexage permet notamment de déterminer le sexe du poussin dans l'œuf, avant la naissance. Ainsi, le tri des mâles et des femelles peut être réalisé à un stade précoce, bien avant que l'embryon ne devienne sensible.

L'association de défense des animaux appelle ainsi les trois Régions du pays à interdire le broyage et le gazage des poussins, à l'instar de l'Allemagne ou de la France, qui ont déjà pris des mesures en ce sens. Par ailleurs, Gaia demande aux chaînes de supermarchés belges de cesser de vendre des œufs qui proviennent de fournisseurs utilisant ces pratiques.

Lors de sa tournée d'été, qui passera par douze grandes villes telles que Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Bruges et Charleroi, l'organisation invitera les citoyens à participer à son audio-pétition, en poussant un cri dans le studio spécialement conçu pour l'occasion. L'audio-pétition est également disponible en ligne via la plateforme Lancezuncri.be.