Gouvernement ou crise? Voici ce qui coince toujours avant le rendez-vous de Bart De Wever chez le roi

Les négociations en vue de former un gouvernement fédéral sont toujours en cours ce vendredi matin à l'École royale militaire à Bruxelles. Peu d'informations ont filtré durant la nuit et aucun négociateur de l'Arizona n'a été aperçu entrant ou sortant des bâtiments. Les négociateurs sont à nouveau réunis tous ensemble, aux alentours de 7h, sur la supernote socio-économique du formateur Bart De Wever, selon nos informations.

Le président de la N-VA a consacré ces dernières heures à des réunions bilatérales avec les présidents des autres partis sur cette note qui reste la pierre d'achoppement des négociations depuis plusieurs mois. Elle contient les projets de réforme en matière d'emploi, de fiscalité et de pension de la prochaine coalition. Ces trois domaines, couplés au budget, sont les points les plus sensibles de la négociation. Depuis environ 7h, la N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V sont donc à nouveau rassemblés en "plénière" pour discuter des points socio-économiques. Selon nos informations, des accords sur 17 thématiques ont été conclus. Mais cela coince donc toujours sur la supernote du formateur.