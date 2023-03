Grèves et actions de sensibilisation en région liégeoise du 6 au 10 mars

Bien que les services publics soient essentiels à notre société, ils sont de plus en plus mis sous pression. Le manque de personnel, les budgets réduits et la charge de travail croissante ont un impact sur la qualité des services rendus. C'est le constat que dressent les syndicats des services publics de la province de Liège qui prévoient une semaine d'actions de protestation du 6 au 10 mars.