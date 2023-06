Il faudra démanteler l'intérieur du Palais du Midi, selon le gouvernement Vervoort

Le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont pris acte que seul le scénario de démantèlement de l'intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier du métro entre la Gare du Nord et la station Albert. Outre les délais de chantier, les raisons sont techniques et financières, a indiqué jeudi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort à l'issue de la réunion hebdomadaire de l'exécutif bruxellois.