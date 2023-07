Juillet débute sous les gouttes

Le mois de juillet, le week-end et la journée débuteront sous un ciel gris avec des périodes de faibles pluies. Par la suite, le temps deviendra temporairement plus sec depuis l'ouest avec quelques éclaircies, avant que des averses ne traversent le pays d'ouest en est en cours d'après­ midi, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions.

Les maxima se situeront entre 17°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22°C ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, et virera du sud­-ouest à l'ouest.

Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois assez nombreux mais le temps restera sec à une averse près. À la Côte, les conditions seront plus ensoleillées. Les maxima varieront entre 17 et 19°C en Ardenne et de 21 à 23°C ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort au littoral, d'ouest­ sud­-ouest.