Koen Naert, blessé, doit renoncer à Budapest

Après quatre participations aux championnats d'Europe, dont une victoire en 2018 à Berlin, et deux Jeux Olympiques (22e à Rio et 10e à Tokyo), Koen Naert voulait enfin participer à 33 ans à des championnats du monde d'athlétisme cette année. Budapest s'inscrivait dans sa préparation en vue des JO de Paris l'année prochaine. Le 16 avril, à Rotterdam, Naert s'était qualifié pour les Mondiaux et les Jeux en réalisant un record personnel dans le marathon en 2h06:56.

Naert souffre du syndrome de Haglund au niveau du talon. Il s'agit d'une malformation de l'os du talon qui entraine une inflammation du tendon d'Achille à son contact. "J'en souffre depuis longtemps", dit-il. Au début, cela semblait être sous contrôle, mais cela n'a fait qu'empirer. "Aujourd'hui, cela affecte également mon programme d'entraînement, et je dois donc me reposer". Pour remplacer celui des Mondiaux, Koen Naert prévoit de courir un marathon à l'automne sans avoir encore fait son choix.