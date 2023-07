La barre des 3.000 km de haies franchie dans le cadre de "Yes We Plant"

Actuellement, le compteur du programme "Yes We Plant", lancée par la ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature et de la Forêt, affiche précisément 3.003 km de haies et 1.210.353 arbres plantés ou en passe de l'être. L'an dernier, le compteur en était à quelque 1.400 km de haies.

A moins d'un an de la fin de la législature, ces objectifs semblent à portée de main puisque la barre des 3.000 km de haies et celle d'1,2 million d'arbres plantés ou en passe de l'être ont été franchies, a appris l'agence de presse Belga auprès du cabinet de la ministre Céline Tellier, vendredi en marge de la Foire agricole de Libramont.

"Les agriculteurs sont des acteurs essentiels pour atteindre notre objectif de planter 4.000 km de haies", souligne Céline Tellier, présente ce vendredi à la Foire agricole de Libramont. "Planter des haies ou des arbres a de nombreux avantages, et pour les agriculteurs en premier lieu, comme limiter les coulées de boues en cas de fortes pluies et protéger les sols et le bétail en cas de chaleur ou de sécheresse."

Pour la ministre écologiste, "renforcer la nature et la biodiversité apportent des réponses concrètes aux dérèglements climatiques que nous connaissons et est indispensable pour la protection de la faune et de la flore de notre territoire".

"On ne négocie pas avec nature ! Mais nous pouvons faire alliance avec elle ! C'est résolument le pari que nous faisons en Wallonie avec notre programme Yes We Plant, qui est un véritable succès", conclut Mme Tellier.