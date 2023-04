La Chambre organisera des auditions sur l'accès aux distributeurs bancaires

L'accord conclu fin mars entre le gouvernement fédéral et le secteur financier Febelfin a suscité de nombreuses critiques. Celui-ci prévoit des distributeurs automatiques de billets à installer dans 207 lieux supplémentaires à travers le pays d'ici fin 2025.

"Concrètement, alors que le plan initial du secteur, prévoyait 2.162 emplacements et 3.774 distributeurs ATM en 2025, avec le protocole, ce sont 2.369 emplacements et 4.061 ATM jusqu'au moins fin 2027", avait expliqué le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne, sans convaincre les associations Financité, Test Achats et Okra.