La Croix-Rouge ouvre ses portes pour se rapprocher des riverains des centres d'accueil

La Croix-Rouge organise, dans la foulée de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin, de nombreuses activités pour "briser les stéréotypes et créer des liens" entre résidents et riverains de ses centres d'accueil, a annoncé mardi l'organisation.

A l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, l'organisation invite le public à découvrir la vie en centre d'accueil au travers d'une série d'événements: à Jette dès vendredi, à Arlon et Barvaux samedi, à Natoye et Verviers dimanche.

S'il semble aujourd'hui un exemple de cohabitation réussie entre migrants et riverains, "au début, tout le monde avait très peur", resitue Christophe Cambier, gérant du centre sportif voisin.

"La commune n'avait pas l'habitude de la diversité que le centre a pu apporter", ajoute la directrice Arlette Brone. "On a eu beaucoup de moments d'échange avec les habitants, on a été très attentifs à leurs questions. Au final, la rencontre entre voisins et résidents s'est faite dans la chaleur, le partage et la joie."

"Avec le temps, on a appris à connaître leur parcours souvent difficile. Les gens ont été réceptifs, certains les ont même aidés à trouver un emploi et une communauté s'est créée", confirme Christophe Cambier.