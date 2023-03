La direction du CD&V se penche sur son avenir au sein du gouvernement flamand

M. Jambon assure que trois des deux partis de la majorité (N-VA et Open VLD) ont approuvé la nouvelle note. Le CD&V se sent acculé et perçoit l'ultimatum de M. Jambon comme une tentative de bouter le parti hors du gouvernement. "Nous notons qu'il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement et qu'il est attendu de nous de quitter le gouvernement si nous ne sommes pas d'accord dans l'immédiat", a confié une source gouvernementale flamande. "Ce n'est absolument pas notre intention. Mais ce qui est sur la table, nous ne pouvions pas l'approuver".

Si le CD&V offre un "niet" définitif à la proposition de la N-VA et de l'Open VLD, le gouvernement flamand se trouve dans une posture périlleuse. Mais le gouvernement ne peut pas simplement tomber. Une nouvelle majorité ne peut être dégagée qu'après une motion de méfiance constructive du parlement flamande qui met en place une majorité alternative immédiatement.

Une autre source au sein du CD&V confirme aussi que le parti n'a pas du tout l'intention de sortir du gouvernement. "On tente peut-être de nous pousser dehors. Mais nous continuons à forcer pour dégager un meilleur accord. Si certains ne veulent pas trouver d'accord avec nous, alors ils doivent aller chercher une majorité alternative avec Groen et Vooruit (partis d'oppisition, NDLR)", déclare cette autre source.