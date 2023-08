La Pride d'Anvers est prête pour cinq jours de fête, de défilés et de débats

La Pride d'Anvers est à nos portes. Elle débutera en effet mercredi prochain. Une fois de plus, son programme est rempli d'activités festives et culturelles, parmi lesquelles des débats et ateliers. En plus d'appeler l'ensemble de la société à s'engager en faveur d'une plus grande inclusivité, l'organisation a choisi un thème pour cette 16e édition de l'événement : "Braveolution".