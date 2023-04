La production d'aliments pour animaux accuse une baisse de 6% en 2022

La production d'aliments pour animaux accuse une baisse de 6% en Belgique en 2022, a annoncé vendredi la Belgian Feed Association (BFA). Cette diminution est liée à différents facteurs tels que la crise énergétique, une augmentation du prix des matières premières et plusieurs décisions politiques ayant influencé la production.

La production en 2022 équivaut à 6,7 millions de tonnes, le niveau le plus bas atteint depuis 2011. En raison de la baisse des ventes et de la hausse des prix des aliments pour animaux, le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 25% par rapport à 2021 pour atteindre 6,9 milliards d'euros. Le secteur belge de l'alimentation animale représente ainsi 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie alimentaire et est le 7e en Europe.

Parmi les décisions politiques ayant eu un impact direct sur la production, l'accord sur l'azote conclut par le gouvernement flamand après des mois d'atermoiement a joué un rôle important, selon la BFA. Cet accord prévoit une réduction des rejets d'azote issus de l'agriculture par une diminution des cheptels dont celui des porcs (-30%), ce qui a un impact direct sur la production belge d'aliments pour animaux. La production d'aliments pour porcs représente en effet la moitié de la production totale d'aliments pour animaux en Belgique.