La section de Liège n'a pas rejoint les Engagés, dit DéFI, opposant un démenti catégorique

La section liégeoise de DéFI n'a nullement rejoint les Engagés, ont indiqué dimanche la formation amarante et le président de DéFI Wallonie Daniel Soudant.

La section locale liégeoise de DéFI vient de rejoindre les Engagés, avait annoncé samedi Sudpresse. "Mais ce n'est pas du tout une absorption, précise toutefois Benoît Bouchat, le chef du groupe des Engagés au conseil communal de Liège. On essaye juste de faire quelque chose ensemble. Le but, c'est de créer un projet commun avec toutes les énergies, d'où qu'elles viennent", pouvait-on lire dans les journaux du groupe de presse.

"La section DéFI Liège-Ville a découvert avec surprise et stupéfaction l'article paru dans La Meuse faisant étant du "passage de la section DéFI vers les Engagés". Cette information, manifestement ni recoupée ni vérifiée, est une fake news complète", a réagi dimanche la formation amarante dans un communiqué. Ce démenti a été confirmé par ailleurs par Daniel Soudant, président de DéFI Wallonie.

Selon DéFI, voici plusieurs années qu'une section DéFI Liège fonctionne sous la houlette de son président Thierry Bertin. La formation amarante a rappelé que le conseiller communal François Pottié, cité dans l'article, a démissionné en août 2021 parce qu'il était sous le coup d'une procédure disciplinaire interne de DéFI, qui allait probablement mener à son exclusion. Quant à Ludovic Luciani (ndlr: devenu, selon Sudpresse, nouveau président de la section des Engagés), il n'est plus membre du parti depuis plusieurs années.

"Présenter ces départs anciens comme un transfert récent et les regrouper est donc une désinformation malveillante et l'on peut s'étonner qu'elle soit relayée sans être ni vérifiée ni recoupée auprès de la section ou du parti. Notre section existe, est dynamique, comprend de nombreux jeunes et sera sur les rangs pour les élections de 2024", a encore souligné la formation amarante.