La Sierra Leone adopte un projet de loi interdisant le mariage des enfants

Elle interdit le concubinage avec un mineur et prévoit des compensations pour les victimes de mariage précoce et les jeunes femmes tombées enceintes dans le cadre d'une telle union.

La loi criminalisera le mariage des filles de moins de 18 ans et exposera les contrevenants à au moins 15 ans de prison et une amende d'au moins 50.000 leones (2.083 euros).

En Sierra Leone, 800.000 épouses avaient moins de 18 ans en 2017, et parmi elles 400.000 moins de 15 ans, selon des données de l'Unicef. La population actuelle du pays est de près de 9 millions.

Les victimes de mariages précoces "subissent des dommages à vie sur leur santé physique et mentale; sont privées d'opportunités d'apprendre, de grandir, de jouer et de se développer; et exclues des futures opportunités éducatives et économiques", souligne Patrick Analo, directeur pour Save the Children en Sierra Leone, dans le communiqué de l'ONG.

La fréquence des mariages précoces est en légère baisse depuis plusieurs décennies en Sierra Leone.