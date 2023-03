La Ville de Charleroi a désormais ses "big fights"

L'échevine carolo à l'Égalité des chances, Alicia Monard, a présenté lundi les cinq "big fights", cinq combats contre les discriminations, les inégalités et les violences que la Ville de Charleroi entend souligner annuellement par des campagnes particulières de sensibilisation et d'action.

Les cinq combats en questions sont ceux contre le racisme, les violences faites aux femmes, les discriminations à l'égard des personnes handicapées, les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTQIA+ et, enfin, les violences à l'égard des animaux. La Ville déploiera ses campagnes de sensibilisation et d'action à l'occasion des journées de mobilisation internationales mettant en lumière ces combats problématiques avec le concours de l'ensemble du tissu associatif carolo.

Pour la Ville, ces "big fights" sont une manière tout à la fois de s'engager, de fédérer et d'amplifier, a indiqué Alicia Monard, qui a ajouté également qu'ils seront une excellente occasion de rappeler la loi.