Le CD&V veut revoir le principe des élections simultanées

Selon le président du CD&V, Sammy Mahdi, le principe des élections simultanées devrait être réexaminé. Organiser les différentes élections à des moments différents "pourrait en effet rendre le message des partis politiques plus clair", a-t-il estimé mardi dans l'émission De Ochtend, sur Radio 1. Le président des sociaux-chrétiens flamands estime en outre que des élections anticipées devraient également être possibles au niveau régional.

Le 9 juin, les Belges voteront pour les élections régionales, fédérales et européennes. Ces élections simultanées sont l'un des piliers de l'accord sur la sixième réforme de l'État, en 2011, au motif que cette simultanéité des élections permettrait d'éviter une fièvre électorale permanente et conduirait à une plus grande stabilité politique.

Mais pour Sammy Mahdi, ce système, couplé à des règles divergentes, conduit également à de l'incompréhension parmi les électeurs.