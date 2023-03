Le coût des futures frégates belgo-néerlandaises explose

Les deux pays ont décidé en 2016 de lancer deux programmes navals majeurs. L'un, dirigé par la Belgique, porte sur le remplacement des chasseurs de mines tripartites (CMT) vieillissants par une nouvelle classe de douze navires de lutte contre les mines - six pour chaque marine, dont trois sont déjà en construction - sous l'appellation de rMCM. L'autre porte sur l'achat en commun de quatre frégates ASWF, un projet porté par les Pays-Bas.

Le montant du premier contrat est d'environ 2,2 milliards d'euros au total alors que la Belgique et les Pays-Bas ont réservé un montant total de plus de deux milliards d'euros pour l'achat des quatre frégates, avec des livraisons attendues vers 2028-2029. Pour la Marine belge, il s'agit de remplacer ses deux frégates multirôles - ou "M-fregatten" - entrées en service au début des années 1990 et rachetées aux Pays-Bas en décembre 2005 pour 230 millions d'euros, le Leopold 1 et le Louise-Marie.