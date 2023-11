Le Kern se réunit en urgence: bpost risque de perdre le contrat de la distribution de journaux, qui pour le reprendre?

Finalement, le gouvernement fédéral n'est pas parvenu à s'accorder sur la concession de la distribution des journaux, a-t-on appris de source gouvernementale. La discussion reprendra la semaine prochaine. Une série de points techniques doivent être éclaircis.

Petra De Sutter, la ministre fédérale de la fontion publique et des entreprises publiques commente cette situation : "On a le budget, il y avait un accord politique de 125 millions par an, pendant 5 ans. On va regarder comment on peut utiliser ce budget, si nécessaire, comme mesure de compensation. Il faut aussi discuter d'une période de transition pour que, le 2 janvier, les gens ne réalisent pas qu'il n'y a plus de journal dans leur boîte au lettre".

PPP demande au gouvernement de respecter le résultat de la procédure