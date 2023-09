Le ministre du Travail aimerait que notre pays devienne... une République: "J'ai beaucoup de sympathie pour nos monarques, mais..."

Pour la première de la nouvelle émission diffusée sur RTL-TVI "Les Puncheurs", c'est le socialiste Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie et du Travail, qui s'est retrouvé face à nos journalistes Christophe Deborsu et Martin Buxant.

Beaucoup de sujets au programme, dont une question de Christophe Deborsu sur la préférence du vice-Premier ministre pour le régime de la République plutôt que de la Monarchie. En effet, Pierre-Yves Dermagne aimerait que la Belgique devienne, un jour, une République, comme en France.

"C'est mon engagement à gauche qui me fait dire cela", explique-t-il dans un souci de "cohérence". "Lorsqu'on est de gauche, on prône l'égalité entre chaque citoyen, entre homme et femme. Dans un souci de cohérence, il semble donc normal de prôner un système qui ne se construit pas sur la naissance. Mon rêve serait qu'un fils ou une fille d'ouvrier devienne président ou présidente du pays".