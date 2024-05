Le portique monumental japonais "torii" réintègre le Domaine de Mariemont

Le monumental portique japonais "torii", unique en Europe, réintègre son emplacement d'origine dans le Domaine de Mariemont après plus de 25 ans d'absence, s'est réjoui mercredi le musée éponyme. Le portique, une des œuvres emblématiques du Musée royal de Mariemont, a bénéficié d'une restauration minutieuse. Une série d'activités ludiques et gratuites marqueront l'événement les 1er et 2 juin.

Le Domaine de Mariemont accueillera le public tout au long du week-end des 1er et 2 juin dans le cadre de l'édition 2024 du "week-end parcs et jardins de Wallonie". Cet événement gratuit donnera au public l'opportunité de découvrir les richesses du domaine et de participer à une variété d'activités sensorielles centrées sur la culture japonaise. Des visites guidées du site japonais, des rencontres avec des passionnés de mangas, des ateliers créatifs incluant calligraphie et origami, des dégustations de thé, essayages de kimonos, séances de méditation, sont au programme de l'événement organisé en partenariat avec l'ASBL Parcs et Jardins de Wallonie, le réseau du patrimoine culturel européen HEREIN, le CRIE Mariemont et le Service public de Wallonie.