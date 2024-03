Le réseau points-nœuds cyclable s'étend dans la Vallée de la Vesdre

« Le choix de cette région n'est pas un hasard puisqu'elle était, jusque-là, dénuée de balisage points-nœuds. L'objectif est, bien entendu, d'étendre le balisage vers Jalhay, Baelen et ensuite Stembert/Verviers/Heusy et de combler le vide dans le maillage cyclotouristique existant », indique la Province de Liège qui n'a de cesse d'agrandir son réseau via sa fédération du tourisme.

Cette nouvelle portion permet de relier deux des « Plus beaux villages de Wallonie », à savoir Clermont-sur-Berwinne et Limbourg. La Vallée de la Vesdre est par ailleurs ainsi intégrée au réseau points-nœuds pour vélo et, par corollaire, se trouve connectée au Pays de Herve et à la ligne 38.

Cette nouvelle portion balisée permet la création d'un projet porté par les communes de Thimister-Clermont et de Limbourg. Pour développer leur tourisme, les deux entités souhaitent aménager un itinéraire cyclo-pédestre champêtre de premier plan intitulé « La Route des Plus Beaux Villages ».

Dans ce cadre, la Province de Liège a validé l'octroi d'un subside de 260.000 euros. Avec ce budget, le projet alliant à la fois culture, tourisme, patrimoine, mobilité douce et sport verra le jour. Le premier coup de pelle a été officialisé ce mercredi.