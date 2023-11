Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Anvers peut reprendre sur deux voies

Depuis 17h00, les trains ne pouvaient rouler que sur l'une des quatre voies de la ligne à la suite de cet incident. Une deuxième voie a pu être dégagée vers 18h20.

Certains trains sont déviés localement. La SNCB a par ailleurs mis en place des bus de remplacement entre Kontich et Lint et entre Anvers et Berchem, avec des arrêts à chaque gare de la ligne ferroviaire.