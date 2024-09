Le Vlaams Belang parviendra-t-il à entrer dans une majorité?

Le Vlaams Belang se présente le 13 octobre dans 209 communes de Flandre et de Bruxelles, un nombre record pour le parti d'extrême-droite. Parviendra-t-il pour autant à entrer dans une majorité pour la première fois de son histoire malgré le cordon sanitaire qui l'entoure? Une ville retiendra tout particulièrement l'attention: celle de Ninove où la figure de proue locale, Guy D'Haeseleer, et sa liste Forza Ninove ont manqué de quelques centaines de voix la majorité absolue il y a six ans. Le Vlaams Belang pourrait aussi parvenir à déjouer le cordon grâce à des alliances avec des listes purement locales.