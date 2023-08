Les Affaires étrangères déconseillent tous les voyages au Gabon

Des militaires putschistes ont annoncé mercredi mettre "fin au régime en place" au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président sortant Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée dans la nuit. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale, Libreville.

En raison de la situation post-électorale et des développements survenus ce 30 août 2023, tous les voyages au Gabon sont déconseillés, a annoncé le SPF Affaires étrangères sur son site internet. Les Belges présents au Gabon sont priés de rester à l'intérieur dans un endroit sûr, d'éviter les zones de manifestations et les grands rassemblements et de faire preuve de la plus grande vigilance sur tout le territoire gabonais.