Les Engagés déposent leur demande de commission spéciale

"Nous voulons tirer les choses au clair le plus rapidement possible et pour ce faire, une commission spéciale nous apparaît être le meilleur cadre", explique le chef de groupe du mouvement au parlement wallon, François Desquesnes.

"Nous voulons la transparence la plus totale. Pour l'organiser, pour connaître les chiffres réels, pour déterminer les communes concernées par cette pollution, pour auditionner les différents acteurs, il faut un travail structuré. La commission spéciale, moins lourde qu'une commission d'enquête parlementaire, nous permettra d'être autonomes par rapport à l'agenda de la ministre et d'avoir un rythme de travail soutenu", ajoute-t-il.

"Evidemment, si à un moment donné, on sent qu'il y a de la rétention d'information ou des refus d'audition, nous demanderons que l'on passe à une commission d'enquête qui a les pouvoirs d'un juge d'instruction. Mais pour l'instant, ce que nous voulons, c'est avancer le plus rapidement possible sur les questions qui se posent encore aujourd'hui sur la qualité de l'eau", poursuit le député des Engagés.

"J'espère qu'on pourra avoir, demain/jeudi, en marge de la plénière, un échange positif avec les autres groupes politiques et qu'ils seront d'accord de travailler dans ce cadre-là", conclut-il.