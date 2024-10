Les forces spéciales belges et néerlandaises mèneront ensemble des opérations de l'Otan

Les forces spéciales belges et néerlandaises formeront à partir de 2025 une unité conjointe et rapidement mobilisable de l'Otan. Cette collaboration a été ratifiée à Ostende, a annoncé vendredi l'armée belge.

Cette nouvelle unité, baptisée "Combined-Special Operations Maritime Task Group" (C-SOMTG), constituera une force spéciale que l'Alliance du traité de l'Atlantique nord pourra envoyer partout dans le monde, pour des opérations terrestres ou en mer. Elle sera en mesure de mener "toutes sortes de missions spéciales afin de satisfaire les besoins de l'Otan", relève l'armée dans un communiqué.

La coopération entre les forces belges et néerlandaises vise à "mieux se comprendre, à partager nos méthodes de travail et à saisir toutes les opportunités de coopération, notamment en matière de doctrine militaire, d'organisation, d'entraînement, d'équipement, de commandement, de ressources humaines, d'infrastructures et d'interopérabilité entre les forces spéciales de la marine", a listé le colonel Wim Denolf, qui dirige le Special Operations Command de l'armée belge. Il est ainsi question d'exercices conjoints, d'harmonisation des tactiques, techniques et procédures, et d'acquisition concertée d'équipement.