Les permis uniques et les visas long séjour en forte augmentation en 2022

En 2022, 8.098 visas long séjour pour raisons professionnelles (+46% par rapport à 2021) et 19.721 permis uniques (+75%) ont été accordés et délivrés à des ressortissants de pays tiers, indique mardi Myria, le Centre fédéral Migration, à l'occasion de la publication du quatrième cahier de son rapport annuel "Migration économique, libre circulation et étudiants".

Myria constate que des garanties supplémentaires devraient être mises en place concernant les permis uniques. Premièrement, développe le centre, le travailleur doit être moins dépendant de son employeur et de son emploi. Dans le cadre du permis unique, le travailleur est tenu de travailler dans un poste particulier chez un employeur déterminé ce qui peut mener à des situations d'exploitation. D'autre part, ajoute Myria, il faut une procédure de demande plus transparente pour le candidat travailleur. Ce dernier devrait avoir accès à son dossier électronique et à l'information sur l'état de sa demande.

Myria appelle ainsi à mettre en place un cadre réglementaire européen plus transparent et plus uniforme et à renforcer les droits des travailleurs migrants.

Par ailleurs et pour la même année, ce sont 214.062 personnes qui ont été détachées en Belgique. Il s'agit de 7% de plus qu'en 2021. Il s'agit principalement de citoyens de l'UE (78%).