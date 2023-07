Les pertes de NLMK La Louvière apurées par l'actionnaire russe

La direction belgo-européenne du groupe a par ailleurs commencé à préparer l'après-septembre 2024, en intensifiant les discussions entamées avec d'autres producteurs de brames, européens et non européens. Dans un an, en effet, les sanctions contre la Russie conduiront à l'arrêt des approvisionnements des sites européens, dont Clabecq et La Louvière, en brames russes.