LGBTQIA+: à Bruxelles, Arc-en-ciel est désormais reconnue comme maison médicale

À Bruxelles, trois associations se sont mises ensemble pour offrir des soins et un accompagnement adaptés aux personnes LGBTQIA+. Ex-Aequo, Genres Pluriels et Tels Quels, se sont réunies dans le bâtiment des Grands Carmes, à deux pas du Manneken Pis, depuis 2021. Elles proposent des consultations en psycho- et sexothérapie, des dépistages, un accompagnement social, un réseau de professionnels "safe" et des formations pour les professionnels.

En janvier 2024, ces associations ont déposé une demande d'agrément pour devenir une Maison médicale.