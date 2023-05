L'UMons lance une nouvelle chaire consacrée à l'étude de l'addiction au jeu

Les instances de l'Université de Mons (UMons) et de la Loterie nationale ont signé mardi à Mons une convention de collaboration dans le cadre d'une nouvelle chaire "Jeu sûr et responsable". Le projet, financé en quatre ans à hauteur de près d'un demi-million d'euros par la Loterie, est consacré à l'addiction au jeu.

"L'addiction au jeu est très largement étudiée depuis une vingtaine d'années", a expliqué Mandy Rossignol (UMons). "C'est un concept qui a été identifié en tant que pathologie. L'objectif qui sera poursuivi dans le cadre des travaux de la nouvelle chaire sera d'introduire trois disciplines: la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle et la théorie des jeux. Le but sera de modéliser les comportements à risque chez les joueurs ainsi que les jeux qui engendrent davantage de risques chez ces mêmes joueurs."

La nouvelle chaire, une première en Belgique, aura pour but de mener des recherches qui viseront à comprendre dans quelle mesure un jeu donné peut entraîner une forme d'assuétude. Les recherches auront pour autre objectif d'analyser le profil des joueurs et des mécanismes qui les amènent à adopter des comportements à risque.

Deux thèses doctorales seront financées dans le cadre de la collaboration entre l'UMons et la Loterie nationale. "Une première thèse va utiliser la technologie de l'intelligence artificielle et nous bénéficierons dans ce cadre de la mise à disposition, de façon anonyme, de données de la Loterie, qui nous permettra d'examiner le profil de joueurs à risque; la deuxième thèse fera intervenir la théorie des jeux et la psychologie cognitive pour comprendre dans quelle mesure les caractéristiques individuelles des joueurs peuvent influencer leur rationalité pendant la conduite du comportement de jeu et, par là, contribuer au développement d'addiction", explique-t-on.