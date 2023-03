L'UNamur appuie sa demande en vue d'organiser une spécialisation en médecine générale

Pour devenir médecin généraliste, un médecin doit réaliser une spécialisation après ses trois années de bachelier et ses trois années de master. Or, cette spécialisation n'est actuellement possible qu'à l'ULiège, à l'ULB et dans les installations bruxelloises de l'UCLouvain.

En proposant cette spécialisation, l'UNamur entend donc élargir la formation tout en la rapprochant des zones où la pénurie en médecins généralistes est la plus importante, à savoir les provinces de Namur et de Luxembourg. Cela, en sachant que celles et ceux qui se spécialisent en médecine générale passent plus de 60% de leur temps en stage. Or, la proximité est un élément important dans le choix du lieu de stage. In fine, le but est donc de favoriser plus d'installations définitives dans ces zones en pénurie.