MARCHE-EN-FAMENNE: Après quatre décennies, André Bouchat détrôné par son premier échevin

Alors que de nombreux pronostics le donnait une fois de plus vainqueur dans la course à l'écharpe mayorale, le bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat, s'est finalement incliné devant son premier échevin, Nicolas Grégoire, à l'issue du scrutin communal de ce dimanche. Le bourgmestre sortant a récolté 2.273 voix, contre 2.726 voix pour son colistier de 44 ans. "Je ne m'attendais pas à cette situation", a déclaré Nicolas Grégoire après la divulgation des résultats officiels survenue dans la nuit de dimanche à lundi, tout en saluant le travail accompli par son prédécesseur au cours des quatre dernières décennies. "C'est lui qui a façonné Marche-en-Famenne. Le Marche d'aujourd'hui est l'œuvre d'André Bouchat. Il nous a tracé une perspective dans laquelle nous entendons nous inscrire aujourd'hui. Je lui suis énormément reconnaissant pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a amené."

André Bouchat a quant à lui salué la victoire de son premier échevin. À 85 ans, le bourgmestre sortant a d'ores-et-déjà annoncé qu'il n'occuperait pas le poste d'échevin auquel il aurait pu prétendre. La liste estampillée "Les Engagées", dont André Bouchat et Nicolas Grégoire occupaient respectivement la dernière et la première place, conserve la majorité absolue avec 14 sièges sur 25, face au MR de Willy Borsus (7 sièges) et au PS (4 sièges) avec lequel elle partage la coalition depuis 2012.