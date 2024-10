NEUFCHATEAU: François Huberty confirme le retour au calme

UnisVers, la liste du député-bourgmestre sortant de Neufchâteau François Huberty a décroché la majorité absolue lors du scrutin de ce dimanche. Au terme du dépouillement de l'ensemble des bureaux, UnisVers a obtenu 66,67% des suffrages et 14 sièges.

Elle devance de plusieurs têtes la liste Tous pour Vous (22,87% et 4 sièges) et la liste Osons! (8,39% et 1 siège).

François Huberty récolte quant à lui 2.150 voix de préférence, un score lui permettant d'être réélu. Il était arrivé à la tête de la commune fin 2021, après l'annulation du scrutin de 2018 en raison d'une fraude aux procurations au sein d'un home impliquant le bourgmestre de l'époque, Dimitri Fourny. De nouvelles élections avaient été organisées l'année suivante, portant à la tête de la commune Michèle Mons Delle Roche avant que celle-ci ne démissionne à son tour.