"Nous reconstruirons le Royaume-Uni", promet le nouveau Premier ministre britannique

"Nous remettrons sur pieds le NHS", le service de santé public gratuit vénéré par les Britanniques, a assuré M. Starmer, énumérant ses promesses: "des frontières sécurisées, des rues plus sûres, tout le monde traité avec dignité et respect au travail, la possibilité d'une électricité britannique plus propre, abaissant les factures d'énergie pour de bon, et pierre par pierre, nous reconstruirons les infrastructures".

Le Premier ministre a toutefois d'entrée souligné que "changer un pays ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Le monde est devenu plus volatile".

Il disposera toutefois d'une marge de manoeuvre limitée après 14 années de gouvernements conservateurs turbulentes.