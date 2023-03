Pas de progrès dans le dialogue social après le troisième conseil d'entreprise

"Nous avons posé des questions et la direction nous a apporté des réponses, mais pas sur la question fondamentale de savoir s'il y a de la place pour la négociation et sur quoi nous pouvons négocier", a expliqué le secrétaire du syndicat CGSLB Wilson Wellens. "Ils disent qu'il n'y a pas de place pour la négociation et n'en voient pas la nécessité."

Début mars, Delhaize a annoncé son intention de franchiser ses 128 magasins en gestion propre. Depuis lors, les syndicats et les travailleurs ont organisé de nombreuses actions de protestation dont la fermeture des magasins intégrés. Soixante-quatre n'ont pas ouvert ce mardi.