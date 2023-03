Pas encore de demande pour l'enseignement du bouddhisme à l'école

Interrogée sur cette perspective mardi en commission du Parlement, la ministre Désir a précisé que plusieurs questions juridiques devaient toutefois être éclaircies préalablement.

L'Union bouddhique belge (UBB) a en effet choisi de se faire reconnaître non comme une religion, mais au titre de morale non-confessionnelle.

Or, l'article 24 de la Constitution qui porte sur les cours de morale et de religions dans les écoles publiques, ne prévoit qu'une seule morale non-confessionnelle, et non deux..., a expliqué la ministre.