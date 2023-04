Plus de 100 prisonniers libérés au lendemain d'un échange de détenus au Yémen

Cette opération "unilatérale" est indépendante de l'échange de prisonniers mené entre vendredi et dimanche, a expliqué à l'AFP une porte-parole du CICR, Jessica Moussan. "Nous saluons cette initiative et sommes heureux de voir que les considérations humanitaires sont prises en compte dans le but de réunir les familles."

L'échange de détenus ce weekend s'est déroulé dans le cadre d'un accord conclu en mars en Suisse entre le gouvernement yéménite, soutenu par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis, proches de l'Iran.

C'est le plus important depuis la libération de plus de 1.000 prisonniers en octobre 2020 et il s'inscrit dans un contexte d'espoirs de paix grandissants dans un conflit qui a plongé le Yémen dans une profonde crise humanitaire, fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, selon l'ONU.