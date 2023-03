Plus d'un train sur six ont été en retard ou supprimés en février

La ponctualité des trains durant le mois de février 2023 est inférieure à celle du mois de février 2022, ressort-il des données affichées mercredi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, Infrabel, sur son site web. Trains annulés compris, elle était de 82,4% le mois passé. Cela signifie que plus d'un train sur six a roulé avec au moins six minutes de retard ou a été annulé. Un an auparavant, le taux de ponctualité du même mois était de 87,5%.

Infrabel a calculé que le mois dernier, 86,2% des voyageurs sont arrivés au terminus ou à Bruxelles à l'heure ou avec moins de six minutes de retard. Un an plus tôt, la moyenne était de 91,1%. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des trains supprimés.

En février 2023, 4.711 trains ont été totalement ou partiellement soustraits à la circulation. Cela correspond à un train sur 20 (5,2%).

L'un des incidents qui a causé le plus de désagréments est une panne du système de signalisation à Zaventem le 4 février. Il a provoqué plus de 7.100 minutes de retard et 78 retraits de convois. Trois jours plus tard, un mouvement de grève à Eupen a entraîné 5.365 minutes de délai supplémentaire et l'annulation de 455 trains.

Sur l'entièreté de l'année dernière, la ponctualité des trains (sans compter les trains annulés) avait chuté à 89,2%, tombant sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018.