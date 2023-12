Près de 3 millions d'euros dépensés par le PTB sur les réseaux sociaux: d'où vient cet argent?

"Il y a d’un côté le financement des partis et d’un autre côté effectivement on fait aussi appel à nos cotisations. On est l’un des seuls partis qui effectivement a une grande rétribution de ses mandataires. Par exemple, on continue à vivre avec un salaire normal, donc on donne beaucoup à notre parti et c’est nécessaire aussi de dépenser beaucoup d’argent aujourd’hui. Je crois que la bataille politique se mène sur les réseaux sociaux. Vous savez, on est le seul parti unitaire. On mène aussi la bataille en Flandre contre l’extrême droite, contre la N-VA, contre le Vlaams Belang et oui cela demande de l’argent pour investir et gagner cette bataille."

Et cela ne vous fait pas mal Sofie Merckx que tout cet argent, l’argent de vos militants finalement, finissent dans les poches d’un milliardaire américain, Marc Zuckerberg, propriétaire de Meta ?

"Bien sûr, moi j’aurais préféré que les réseaux sociaux soient des réseaux sociaux publics et pas dans les mains de quelques-uns dont on voit les dérives…"