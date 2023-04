Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour au super tie-break

Classés 4e tête de série, Sander Gillé (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 48 en double) ont remporté leur premier tour du double au tournoi de tennis ATP 250 d'Estoril, doté de 562.815 euros. Mardi après-midi, les deux Belges ont disposé du duo formé de l'Argentin Pedro Cachin (ATP 535 en double) et de l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 566 en double) en 1h13, sur le score de 3-6, 6-3, 10/5.

Gillé et Vliegen se sont fait surprendre par le duo hispanophone en concédant leur service à deux reprises dans la première manche, remportée en 28 minutes par Cachin et Zapata Miralles, 6-3. La deuxième manche a été contrôlée par le duo belge, qui a à son tour breaké par deux fois pour s'adjuger le set, 6-3, et forcer le super tie-break.

Équilibré jusqu'à 5/5, le super jeu décisif a tourné à l'avantage de Gillé et Vliegen qui ont remporté cinq points consécutifs et décroché la victoire. Les deux Limbourgeois lancent ainsi leur saison sur terre battue après une demi-finale à l'ATP 500 de Dubaï début mars.