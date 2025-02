Un "gouvernement de casseurs": les partis de l'opposition réagissent à l'accord de majorité

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, n'a sans surprise aucun mot tendre pour la coalition Arizona, dont les négociateurs sont parvenus à un accord vendredi soir. Ce gouvernement va "couper" dans les pensions, bloquer les salaires et "casser notre protection sociale", affirme-t-il via un message posté sur les réseaux sociaux.

L'ancien président du parti, Peter Mertens, argumente: "si tu choisis d'économiser 22 milliards d'euros, ET tu veux épargner les 1% plus riches, alors tu sais: ce gouvernement a certainement l'intention d'aller chercher quasi toute cette somme auprès de la population travailleuse - celle qui fait tourner le pays".

Le PS promet "des alternatives plus justes"

Le Parti Socialiste promet de son coté, de continuer des alternatives "plus justes". "Après 7 mois d'attente et un accouchement difficile, le gouvernement des droites MR/N-VA/Les Engagés va être installé. Les négociateurs ont-ils écouté les changements de cap exigés massivement par les citoyens ces derniers jours? Par des milliers d'enseignants, de policiers, de pompiers, les travailleurs du non-marchand, le milieu de la culture, du climat, les pensionnés, les travailleurs…", a réagi vendredi soir, sur les réseaux X et Bluesky, le président du PS, Paul Magnette.

"Nous allons prendre le temps d'examiner en profondeur leur accord. Nous le décortiquerons minutieusement et nous l'expliquerons de manière constructive à chacun et chacune, en proposant toujours des alternatives plus justes", y a-t-il ajouté.

"Un gouvernement Titanic... Inconscient et injuste"

Pour Ecolo, la nouvelle coalition Arizona au pouvoir au fédéral sera "un gouvernement Titanic. Inconscient et injuste. En ignorant les enjeux climatiques, le capitaine De Wever va faire couler tous les Belges, sauf bien-sûr, quelques premières classes pour qui on prépare des gilets de sauvetage !", se sont exclamés les écologistes vendredi soir en réaction à l'accord de majorité.

"Les scientifiques du monde entier nous alertent sur les risques climatiques et nous fonçons sur l'Iceberg. Partout, nous voyons des inondations, des incendies et des sécheresses qui coûtent aujourd'hui, déjà, en vies humaines et en finances publiques. Et que voit-on dans les projets de ce gouvernement Titanic ? Rien ! Plutôt que d'investir massivement dans les énergies renouvelables, ils soutiennent les énergies fossiles. Rien sur les PFAS et les pesticides qui mettent notre santé en péril, ni sur la biodiversité. Et sur l'adaptation aux dérèglements climatiques ? Rien non plus, la tête sous l'eau !", déclare, "en colère" la coprésidente Marie Lecocq.

"Ils définancent la SNCB et ferment des gares plutôt que d'investir dans les projets et les entreprises porteuses de solutions climatiques, qui feraient la prospérité et l'innovation de la Belgique de demain. C'est totalement inconscient. Et ce n'est pas en remontant la TVA à 21% sur le prix des chaudières à mazout qu'on va sauver la planète !" renchéri le coprésident Samuel Cogolati qui se dit "stupéfait".

La classe moyenne n'aura pas droit aux gilets de sauvetage, ajoutent les écologistes. "Les rentiers les plus riches sont clairement les seuls gagnants de ce gouvernement Titanic. Leur contribution est de 10% de l'effort budgétaire. Les 90% seront payés par les travailleurs, les femmes, les retraités qui ont bossé toute leur vie, les chômeurs, et les personnes isolées", estiment-ils enfin.

"Gouverné par un nationaliste flamand"

La présidente du parti DéFI, Sophie Rohonyi, a salué à sa manière l'annonce d'un accord, vendredi soir, entre les cinq partis de la coalition Arizona. Après des mois de tractations, la Belgique aura bientôt un nouveau gouvernement, et, grande première, il devrait selon toute vraisemblance être dirigé pour la première fois par un N-VA.

"Ça y est. Le pays du surréalisme sera gouverné par un nationaliste flamand", constate la présidente de parti dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Elle promet pour le reste, avec son parti DéFI, d'analyser "scrupuleusement cet accord pour mener une opposition constructive dans l'intérêt général et proposer une politique conjuguant responsabilité économique ET solidarité sociale".