Un projet pilote vise à restaurer les bancs d'huîtres belges en mer du Nord

"L'huître européenne a toujours été une espèce phare de notre mer du Nord, mais elle a presque complètement disparu", selon Senne Aertbeliën du service Milieu marin, cité dans un communiqué. "Les bancs d'huîtres remplissent néanmoins des fonctions cruciales pour notre écosystème marin. Ils créent des haut lieux de biodiversité en fournissant de la nourriture et un abri à d'autres espèces. Ils jouent également un rôle dans le cycle du carbone et de l'azote et filtrent l'eau de mer. Le rétablissement actif de ces populations est donc une priorité pour nous."

La plupart des bancs d'huîtres d'Europe ont disparu à la fin du XIXe siècle, principalement en raison de la surpêche et des activités humaines perturbant les fonds marins. En outre, l'espèce a été contaminée par le parasite de l'huître Bonamia ostreae, importée de Californie en Europe vers 1979. Depuis, les huîtres plates européennes ont presque entièrement disparu en Belgique, aux Pays-Bas et en France à cause de ce parasite.