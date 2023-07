Un temps généralement sec

Des champs nuageux, parfois prédominants, alterneront avec des éclaircies ce dimanche. A la mer, le temps sera plus ensoleillé. Sur la moitié est du pays, une ondée pourrait se produire mais ailleurs, le temps restera généralement sec, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions.

Les maxima varieront de 17 à 19°C en Ardenne et de 21 à 23°C ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort au littoral, de secteur ouest.

Dimanche soir et au cours de la nuit prochaine, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux. Les températures descendront vers des valeurs de 7°C en Hautes­ Fagnes à 15°C à la mer, sous un vent modéré et à la côte parfois assez fort d'ouest à sud­-ouest.